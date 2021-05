P. Bruno: “Scouting viola da migliorare, Chiesa lo volevano in Premier ma…”

Le parole dell'ex giocatore di Fiorentina, Juventus e Torino

"I problemi della difesa Viola? Ormai non c'è più l'abitudine a marcare l'uomo, si guarda solo palla. Si sono perse alcune caratteristiche storiche del calcio italiano. Anche le grandi squadre hanno pochi giocatori veri là dietro. In Premier è un altro mondo. Uno dei peggiori Manchester United degli ultimi 10 anni ha fatto 6 reti alla Roma. Il livello italiano è veramente basso. In merito vi racconto un aneddoto; la scorsa estate due club inglesi mi chiesero un parere su Federico Chiesa. Volevano sapere se il giocatore fosse abbastanza bravo da giocare in Premier League, io lo sconsigliai. Poco tempo fa mi hanno chiamato per ringraziarmi dicendomi che avevo ragione. Dirigenza Viola? In generale in Italia serve inserire in tutti i club gente nuova di scouting vera. Persone con grande competenza di calcio europeo e mondiale per scoprire nuovi talenti. La Serie A è l'unico campionato in cui giocano i 40enni e spesso sono i migliori."