Orsi: “Viola a Napoli sempre in controllo. Dragowski? Alternanza non fa bene”

Da ex portiere, Nando Orsi ha analizzato la prestazione di Dragowski e non solo

Intervenuto a Radio Bruno per analizzare la prestazione disastrosa di Dragowski, l'ex portiere Nando Orsi ha detto la sua sul momento complicato del polacco: "La costruzione dal basso ha cambiato il ruolo del portiere, settimanalmente vediamo errori di questo genere anche tra i migliori nel ruolo. In porta ci deve essere una gerarchia precisa, conta molto anche la tranquillità e la fiducia che ripone in te l'allenatore. Avere continuità significa conoscere come giocare con i difensori, l'alternanza va ad inficiare intesa e sicurezza e non fa bene".

Sulla gara di Coppa Italia a Napoli l'idea è chiara: "La partita di ieri mi ha dato l'impressione che la Fiorentina l'avesse in mano dal 1' al 120', con i viola che davano la sensazione di poter andare in vantaggio in ogni momento, anche in dieci. Dopo il 4-0 di Torino hanno subito voltato gara, l'allenatore ha fatto capire che quella partita ha avuto una storia a sé. Italiano è tarantolato ma con la testa, neanche lui pensava di andare così bene e di riuscire a gestire una rosa in questo modo in un ambiente che conosco e sa essere polemico".