Orrico: “Italiano cerca troppo il possesso. Jovic lo vedo un po’ sovrappeso”

"La Fiorentina ha dei boscaioli che Italiano vuole far diventare pifferai. La viola palleggia troppo e segna poco, e dovrebbe tenere d'occhio la fase difensiva. La formazione è composta da tanti giocatori offensivi, dovrebbe essere più pratica. A Firenze Italiano forse cerca troppo il bello. Il possesso palla serve per attirare gli avversari. Jovic per me è un po'sovrappeso rispetto ai tempi della Germania, ma preferisco lui a Cabral. Il brasiliano è troppo lento nei movimenti. Il gol contro il Milan di Jovic, Cabral non lo fa."