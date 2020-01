Con la terza vittoria Viola consecutiva abbiamo assistito ad una rinascita improvvisa ed inaspettata. Il comandante Iachini ha preso in mano lo spogliatoio e con la sua grinta ha traghettato città e squadra verso un rinnovato entusiasmo. Il periodo buio sotto la gestione Montella perdurava ormai da troppo tempo. Oltre alla difficile situazione di classifica, la lunga assenza di vittorie rischiava inevitabilmente di svalutare il cartellino di alcuni dei gioielli di casa Fiorentina.

Federico Chiesa è il primo nome della lista. L’attaccante, dopo l’infortunio di Ribery, aveva visto il suo rendimento precipitare in maniera pericolosa. Tanti palloni persi, problemi fisici ed un rapporto con i tifosi ai minimi termini. Anche lui, però, con Beppe sembra brillare di luce nuova. Il bellissimo gol al Napoli, da vero trascinatore, ed alcune interviste chiarificatrici sui social gigliati hanno fatto il resto. In tono minore anche Gaetano Castrovilli, per distacco la migliore sorpresa nella prima metà di stagione, aveva dovuto fare i conti con le prime difficoltà. Il centrocampista ex Cremonese non riusciva più ad incidere con continuità in una squadra senza fiducia nei propri mezzi. E come non citare Pol Lirola, un vero e proprio mistero nei mesi scorsi. Uno dei maggiori investimenti nella sessione di calciomercato estiva da timido ed impacciato si è trasformato in un esterno esuberante e decisivo. Il gol partita all’Atalanta del contestato Gasperini è già entrato nel cuore dei tifosi, sperando che questo sia solo l’inizio di un lungo e vittorioso percorso insieme.

Lirola: “Bellissimo segnare all’Atalanta. Devo dimostrare che hanno fatto bene a puntare su di me”