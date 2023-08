Obiettivo nuovo bomber: che incrocio tra Fiorentina e Benfica. Viola soddisfatti

Quelli appena trascorsi sono stati giorni di fuoco per il mercato viola. La Fiorentina dopo un'attenta riflessione ha deciso di rivoluzionare il proprio attacco, puntando sull'acquisto di due nuovi giocatori. E così sia M'Bala Nzola che Lucas Beltran saranno presto a disposizione di Vincenzo Italiano . Ma per chiudere entrambe le trattative il percorso non è stato semplice (a questo punto mancano soltanto gli ultimi dettagli e gli annunci ufficiali), specie per il centravanti argentino, su cui c'erano altri club europei importanti. Come il Benfica di Manuel Rui Costa, ad esempio. L'ex stella viola degli anni '90 ha compiuto l'ennesima cessione ultramilionaria quest'estate, vendendo in prestito con obbligo di riscatto Goncalo Ramos al PSG (costo totale dell'operazione: 80 milioni).

Cabral da Rui

Per sostituire il giovane attaccante portoghese, il club lusitano aveva individuato proprio in Beltran una valida soluzione (riguardo all'ex viola Pedro, in realtà, c'era stato soltanto un sondaggio), ma la Fiorentina, in particolare grazie al lavoro di Nicolas Burdisso, ha anticipato tutti ed ha affondato il colpo. E così Rui Costa ha deciso di puntare su Arthur Cabral, che in Europa ha tanti estimatori nonostante i numeri non eccezionali raccolti nell'anno e mezzo di Firenze. Nelle casse viola da Lisbona arriveranno 20 milioni, più 5 di bonus eventuali. Una doppia operazione, dunque, che ha fatto felici tutte le parti in causa, considerando che con l'arrivo della coppia Nzola-Beltran l'ex Basilea era ormai in uscita dal nuovo progetto tecnico firmato Italiano.