Novellino: “Fiorentina, prima la salvezza poi la rivoluzione. Benevento vivo”

Il parere di Walter Novellino

Allenatore di lungo corso in Serie A e non solo, Walter Novellino ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle vicende di casa Fiorentina:

"Anche la Fiorentina è ancora dentro alla bagarre salvezza. I grandi nomi in rosa da soli non vincono e forse si è puntato troppo su quelli, ma le difficoltà ci sono state anche sul cambio di allenatore. Si è cercata troppo l'esperienza e l'improvvisazione: a volte paghi dazio. Devono stare attenti, perché il Benevento è una buona squadra, non stanno ottenendo risultati ma giocano a calcio. Il Cagliari sta risalendo, anche il Torino lo vedo recuperare e sono contento perché è la squadra del mio cuore. Sulla Fiorentina dico poi che, sperando si salvino, poi facciano una programmazione diversa: chi vuole rimanere bene, sennò via."