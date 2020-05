Non solo Pradè: la Fiorentina valuta l’innesto di un nuovo dirigente

Daniele Pradè e Joe Barone sono stati quasi “una coppia di fatto” per il mercato della Fiorentina. Eppure c’è chi ipotizza che qualcosa possa cambiare nella struttura dell’area tecnica viola. Secondo quanto scrive oggi tuttomercatoweb, all’interno di uno speciale sui direttori sportivi di Serie A, non è da escludere che la società possa decidere di inserire una figura di head of scouting operativo, riformando con Pradè una coppia simile a quella che fu ai tempi con Eduardo Macia. Ricordiamo che per il dirigente romano è appena arrivato il rinnovo di contratto: LEGGI QUI