Nardella: “Il Franchi ha subito un’ingiustizia. Adesso ci aiuti lo Stato”.

"Noi abbiano ricevuto delle risorse pubbliche per realizzare opere pubbliche. Viviamo in un Paese dove purtroppo le opere pubbliche spesso non vengono portate in fondo. Una volta tanto che abbiamo un'amministrazione capace di farlo, non viene messa in condizione. Queste risorse, infatti, vengono sottratte per i motivi che sappiamo... Io credo che bisogna fare di tutto, perché i soldi che sono stati sottratti a Firenze devono essere restituiti alla città. È stata trovata una soluzione per la città di Venezia, alla quale sono stati garantiti ben 93 milioni. Credo che si debba fare altrettanto per la nostra città. Nel frattempo non ci siamo fermati, va avanti il progetto esecutivo ed abbiamo già 130 milioni di euro assegnati. Da un lato, quindi, continuiamo a procedere con la progettazione esecutiva, dall'altro proseguiamo a lavorare anche e soprattutto con il Governo per trovare una soluzione che ci consenta di completare quel finanziamento di cui eravamo stati assegnatari fino a pochi mesi fa grazie al Governo Draghi. Non dimentichiamoci che questa opera pubblica riguarda un monumento nazionale ed un bene culturale che è stato vincolato dallo Stato e non dal Comune. Inizialmente, noi avevamo sostenuto il progetto di Commisso sullo stadio Franchi, come dimostrano le lettere inviate al Ministero. Dopodiché lo Stato ha ritenuto di vincolare lo stadio come monumento nazionale. Riteniamo perciò che sia giusto che intervenga lo Stato non solo per restaurarlo, ma anche per renderlo funzionale. Ritengo, comunque, che quanto deciso in ambito europeo sia per Firenze un'ingiustizia. Fiorentina? Ho garantito a Commisso tutta la collaborazione possibile. Non ho nulla da dire rispetto a quello che ha detto Barone. Conta solo quello che ci siamo detti noi nei nostri incontri".