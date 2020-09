Nardella esulta sui social: “Grande giorno per Firenze, avanti con stadio e nuova pista”

Il sindaco Dario Nardella ha voluto salutare con soddisfazione il confermato accordo tra Pd e Italia Viva di Matteo Renzi per il via libera alla norma sblocca stadi – in particolare il Franchi – contenuta nel decreto semplificazioni in discussione oggi al Senato. Questo il tweet pubblicato pochi minuti fa dal primo cittadino:

Renzi: “Via il macigno della Soprintendenza dal Franchi. Se Commisso vuole fare fast fast fast…”