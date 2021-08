N. Pontello: “Stupito dal ritorno del giglio anni ’80. Il significato della ‘F’…”

Pontello ricorda: "Anche noi lì per lì rimanemmo dubbiosi, ci furono discussioni in famiglia prima di dare il via libera"

Redazione VN

Niccolò Pontello, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno commentando le ultime indiscrezioni sulla maglia viola 2021/2022. Queste le sue parole: "Riesumare il giglio anni '80 mi ha un po' stupito, ricordo che ai tempi ci furono grandi polemiche. Le novità in questa città sono sempre molto discusse".

Pontello prosegue: "Anche noi lì per lì rimanemmo dubbiosi, ci furono discussioni in famiglia prima di dare il via libera. Era un giglio stilisticamente molto moderno, spero possa portare bene alla Fiorentina, più di quanta ne abbia portata a noi. Cosa significava la 'F'? Il riferimento era a Firenze e Fiorentina, non allo sponsor".