N. Pontello: “Italiano ci ha messo troppo a risolvere i problemi viola”

"La speranza per il dopo sosta, è che Italiano continui su questa strada, ci si è messo un po' troppo forse. Con il Milan si è giocata la miglior partita dell'anno, purtroppo prima abbiamo perso troppo punti con questo gioco troppo sterile, troppo lento, ora ci si muove di più, si porta più gente dentro l'area. Io ancora spero in una possibile qualificazione europea, siamo sulla strada giusta, inoltre dopo la sosta torneranno gli assenti, soprattutto Castrovilli. Qui ci vuole un centravanti, si può mettere chiunque dietro la prima punta, ma manca la punta vera e propria." Sul caso Nico?: "Per me venderlo sarebbe una follia, anche perchè dopo che lo hai svalutato in pubblico non sarebbe una gran mossa. Privarsi di Nico, che è uno dei pochi che può portarti dei gol, è sbagliato. La sorpresa vera per me è ovviamente Kouamè. non mi fa impazzire come giocatore, ma nella prima parte di stagione è stato assolutamente il migliore, la delusione invece è Dodò, lo avevo visto giocare spesso e sta pagando tanto gli infortuni."