Munteanu, ufficiale il suo ritorno in prestito al Farul Constanza

Ufficiale il ritorno in patria per Muntenau, al Farul Constanta. Il calciatore è stato ceduto nuovamente in prestito

Louis Munteanu, attaccante classe 2002 della Fiorentina, è stato ceduto nuovamente in prestito al Farul Constanta, club rumeno con cui ha vinto il campionato nella scorsa stagione. Questo il comunicato: “Farul Constanța e AC Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Louis Munteanu alla nostra squadra per la stagione 2023-2024. 21 anni, compiuti a giugno, Louis Munteanu è stato uno degli artefici del titolo ottenuto da Farul Constanța nella stagione 2022-2023, nella quale ha segnato 10 gol e fornito 6 assist decisivi nelle 29 partite disputate in bianconero”.