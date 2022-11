Morabito: “Gonzalez? Club faccia chiarezza. Luis Alberto verso la Spagna”

"Gonzalez? Si tende sempre ad estremizzare su queste vicende. In casi così è il club che deve fare chiarezza. Visto da fuori si nota come il giocatore abbia dato sul campo meno di quanto potesse. Rapporti compromessi? Non credo, e non penso che a gennaio il giocatore lascerà Firenze. L'Argentino avrà tutta la seconda parte di stagione per dimostrare il proprio valore. Infortunio muscolare? E' la scusa che si utilizza quando non si vuole far trapelare troppo. Luis Alberto? E' un giocatore che si deprime facilmente. Con Sarri non è mai scattata la scintilla e questo a penalizzato la Lazio. Operazione con la Fiorentina? Si potrebbe realizzare solo attraverso uno scambio di giocatori. Sul centrocampista laziale so che è molto forte il Betis Siviglia. Cabral e Jovic? Il problema non è stato solo della punta ma di tutta la squadra che ha fatto fatica a trovare la quadra".