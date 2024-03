Vincenzo Montella e Joe Barone, quell'incontro a New York. Il primo tecnico dell'era Commisso ricorda così il dg

"Come tutti, come chiunque ti abbia conosciuto, sono sconvolto. Mi hai dimostrato amicizia, lealtà e rispetto. Dalla prima volta a New York, all’ultima volta, pochi giorni fa a Firenze, quando ci ospitasti insieme alla federazione turca al Viola Park, un gioiello che amavi mostrare al mondo e con orgoglio sentivi tanto tuo.