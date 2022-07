Milenkovic, numeri da record. Comanda una statistica negli ultimi cinque anni

Il serbo re negli ultimi anni in Italia

Numeri da record quelli collezionati da Milenkovic negli anni in viola. Come evidenziato dai numeri di Opta, dal suo esordio in Serie A (nel dicembre 2017), il serbo classe '97 è stato il difensore che può vantare più duelli vinti (779), duelli aerei vinti (424) e respinte di testa (304) nel massimo campionato. Una muraglia.