Migliorano le condizioni di Cecchi Gori, ma rimane in terapia intensiva

Giorni di paura in casa Cecchi Gori dopo il ricovero all'ospedale Gemelli di Roma per problemi respiratori. Le condizioni dell'ex presidente della Fiorentina però, secondo quanto riportato dal giornalista dell'Adnkronos Francesco Maggi, starebbero migliorando. Cecchi Gori però rimane sotto osservazione in terapia intensiva.