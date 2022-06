Merlo: “Grillitsch-Amrabat, perché no? A Pinamonti preferisco Cavani o J. Pedro”

Claudio Merlo , ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a TMW partendo dal ricordo di Pino Brizi, difensore del secondo scudetto viola:

"Il ricordo è struggente era uno degli amici più cari, tra i più anziani fu uno di quelli che ci ha tirato su. Era un buono in campo e fuori, un vero amico, abbiamo perso una grande persona. Era un gran difensore che se fosse stato più cattivo sarebbe andato in Nazionale. Gli facevamo più scherzi di tutti perché se la prendeva, ma poi gli passava..."

"Mi piace Pinamonti, anche se preferirei Cavani, nonostante l'età. Oppure Joao Pedro. Se lo prende il Toro perché non possiamo prenderlo noi? E' un giocatore valido, fa salire la squadra, è ideale per il gioco viola. Pinamonti è giovane e lo puoi tenere per molto tempo"