Matteini: “Se società vuole fare meglio dell’anno scorso a gennaio serve qualcosa”

"Da qui alla sosta la Fiorentina dovrà sciogliere tanti quesiti. Ad esempio se dal campionato può arrivare qualcosa di buono oppure no, se a gennaio servirà un nuovo centrale oppure Jovic e/o Cabral si dimostreranno all'altezza, ma anche se bisognerà trovare un nuovo regista. Oltre il risultato serve il gioco, qualche miglioramento si sta vedendo e qualche cambiamento è stato fatto, vediamo se i risultati avranno una continuità. Temo che la Fiorentina per la zona europea in campionato sia quasi tagliata fuori, guardo soprattutto al percorso in Conference League e in Coppa Italia, vorrebbe dire anche rivincere un trofeo dopo tanto tempo. Se a gennaio la società vuole raggiungere l'obiettivo posto da Commisso, cioè fare meglio dello scorso anno, qualcosina meglio di Kokorin serve".