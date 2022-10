Matteini scherza: “Magari Commisso richiama Iachini”

Il giornalista commenta il difficile momento della Fiorentina

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Francesco Matteini ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro la Lazio per 4-0:

"La Fiorentina non ha più un regista. Ogni partita è un tentativo di architettare il gioco. Le trame di gioco della squadra viola erano molto raffazzonate e alla fine hanno portato allo zero alla voce gol segnati. Archivio gli ultimi dieci minuti come una caduta di tensione. Il problema sono stati gli altri ottanta in cui la Fiorentina ha avuto la possibilità di segnare e, invece, è stata messa in discussione la stagione.

Sogno Champions League? La rosa è stata sovrastimata. Quelle contro Napoli e Juventus sono state le migliori prestazioni, ma hanno fruttato solo due pareggi. La partita contro la Cremonese ha gettato fumo negli occhi per via della papera di Radu. Iniziare con un pareggio contro la Cremonese non sarebbe stato il massimo. Le due gare contro il Twente sono state arcigne. Nel primo tempo di Firenze avrebbe potuto segnare di più, mentre in Olanda la prestazione è stata di sofferenza. La squadra non ha mai fatto stropicciare gli occhi come, invece, l'anno scorso.

Le differenze? Nella scorsa stagione c'era Vlahovic, mentre ora la Fiorentina tira 25 volte in porta senza segnare. In secondo luogo c'era un regista, Torreira. La società ha spiegato che se ne poteva fare a meno e che l'obiettivo era valorizzare Amrabat. Io penso che era Torreira a valorizzare il marocchino. Senza Torreira la Fiorentina è acefala. Bastava comprare un giocatore simile a lui, ad esempio Sensi che è andato al Monza, non al Real Madrid. E poi Saponara, Ikoné, Cabral e Jovic con quest'ultimi che fanno scopa con la scommessa persa con Kokorin. Ci sono forti responsabilità nella società, ma il principale responsabile è il presidente Commisso.

Panchina di Italiano a rischio? Non sappiamo come Commisso può reagire a una situazione che gli sembrava ottimale. Magari se Iachini resta libero, lo richiama perché ogni volta Commisso ci racconta che il suo unico errore è stato quello di esonerarlo. Forse è innamorato del suo gioco. Sto scherzando naturalmente, spero. Italiano si giocherà la conferma da qui alla pausa per i Mondiali che potrebbe essere l'occasione giusta per far inserire l'eventuale nuovo allenatore".