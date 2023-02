Matri nel pre: “Non avere un centravanti fisso è un problema”

L'ex viola, adesso commentatore per Dazn,Alessandro Matri, ha parlato così nel prepartita di Braga-Fiorentina: "Non avere un centravanti titolare fisso è un problema, non fa prendere autostima all'attaccante e nemmeno continuità. La Fiorentina crea tanto, magari in Europa può cambiare qualcosa e ci sono più spazi negli uno contro per gli attaccanti".