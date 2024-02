Mario Suarez ricorda il Frosinone: “Oggi mi è tornato in mente il mio gol”

Indovinato un po', proprio lui. Mario Suarez ricorda il suo gol in viola contro il Frosinone. Una larga vittoria come oggi

La Fiorentina che vince largamente allo stadio Franchi, contro il Frosinone. Non una novità, era già successo nel 2015/16. E in quella partita trovò il suo unico gol in maglia viola Mario Suarez. Centrocampista spagnolo arrivato a Firenze nell'operazione Savic. Oggi su x Suarez ha voluto ricordare proprio quella partita con un bel post: