Marchini: “Ritorno col Maccabi? Non escludo che non si giochi a Firenze”

La partita contro il Maccabi Haifa non è una sfida normale. Le vicende geopolitiche potrebbe condizionare il turno

Il giornalista Giampaolo Marchini è stato ospite in studio a Radio Bruno:

"Quando la Fiorentina andava bene i gol di Bonaventura e Nico erano fondamentali. Non derubricherei Jack a giocatore normale. Anche le squadre ucraine purtroppo stanno vivendo una situazione terribile. Noi ne abbiamo uno in casa, che è Dodò, che conosce bene quella situazione. La questione di Parisi è abbastanza singolare, credevo che potesse ritagliarsi un po' di spazio in più. Credo molto nelle sue qualità. Sarebbe un delitto togliere Kayode adesso, gioca con la sfrontatezza dei 20 anni."