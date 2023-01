Marchini: “Parisi? Rapporti altalenanti con Corsi. Serve un rinforzo in mezzo”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha commentato il momento viola tra campo e mercato: "Cabral? I numeri sono impietosi, si è avvitato su sé stesso, cambiare aria può fargli bene. Sta vivendo un momento di difficoltà, tutta la squadra è andata ad abbracciarlo dopo il gol segnato alla Primavera. Sicuramente oltre all'attaccante si dovrà andare su un centrocampista vista la cessione di Maleh che fa spazio in lista a Castrovilli. Visto anche il probabile addio di Zurkowski un giocatore in mezzo serve, a meno che non si voglia promuovere in pianta stabile Bianco o un altro giovane in prima squadra che può essere utile alla causa. Come secondo prima di prendere un altro portiere promuoverei Cerofolini, non può fare peggio di Gollini..."