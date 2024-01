Marchini: “L’idea Ngonge era buona, ma ci voleva un piano B”

"Mercato? Per evitare affari come Benalouane non ha preso nessuno la Fiorentina (scherza n.d.r.)! Secondo me, è ovvio che ci sia un attimo di delusione. Quando si è su, si vuole rimanere su. L'idea Ngonge non era una cattiva idea e c'erano buoni rapporti con il Verona. Sarebbe stato l'innesto perfetto, ma il Napoli ha rilanciato ed il Verona non ha potuto dire di no. Detto questo, a 20 milioni non lo avrei preso. Pensavo, onestamente, che ci fosse l'opzione B, che a questo punto credo possa essere Vargas. È inevitabile, comunque, che ci sia un po' di delusione".