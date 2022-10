Marchini: “Ho visto Italiano in tensione: tenterei Jovic-Cabral, ma non stasera”

"Ho visto Italiano un po' in tensione in sala stampa, mi sembra normale visto il momento delicato che la Fiorentina sta attraversando. Credo sia un misto tra la rabbia per il 4-0 con la Lazio e la preoccupazione di far bene stasera. Penso che i giocatori si siano guardati negli occhi, in questo momento le risposte sono quelle che sono".

"Il problema non è tanto aver perso o aver subito i primi due gol alle prime occasioni, ma aver sbagliato tante occasioni prima. Io preferisco che ci sia tensione, vuol dire che l'attenzione è alta. Vedi la prestazione, vedi il risultato e fa rabbia, non era proprio serata. Stasera serve una reazione, che deve nascere dai giocatori".

"Serve capire quali sono le personalità più forti che possono trainare il gruppo. La gestione non può essere univoca, ma credo che il primo a dover essere per così dire aggressivo debba essere Italiano".

"Mi piacerebbe rivedere dall'inizio quello che abbiamo visto negli ultimi minuti a Bergamo: Jovic mi sembra in grado di trarre giovamento dalla presenza di Cabral in area e viceversa. Se lo proverei oggi? Magari non è la partita giusta, ma per me dovrebbe essere una soluzione non solo di emergenza"