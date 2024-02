Marchini: “Belotti ammissione degli errori estivi. Commisso ha difeso il gruppo”

"Era da un po' che ci chiedevamo quando sarebbero arrivate le parole di Commisso. Mi aspettavo la difesa su Italiano, che sta venendo criticato. Ha sempre difeso i suoi allenatori, ma è stato lucido a sottolineare l'andamento delle ultime gare. Ci sono state delle gare dove la Fiorentina è stata sottotono. La partita di domenica è cruciale, anche se sei in emergenza. Vincere vorrebbe dire rimettere il clima nella giusta direzione dentro il gruppo. Io capisco che Commisso sottolinei sulle infrastrutture e sulla squadra, ma il primo a sottolineare l'insoddisfazione per i risultati è lui. Nonostante i punti non siano pochi, è un paradosso. E la riflessione deve partire da qui. Commisso è innamorato di Belotti, questo ce lo ha fatto capire. Sarebbe auspicabile un maggior dialogo con la stampa, anche per risolvere problematiche."