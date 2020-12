Maran in sala stampa: “Preso gol 1’25” dopo la fine, peccato. Costruiremo partendo da qui”

Dopo la fine della partita in casa della Fiorentina, Rolando Maran ha così analizzato la prestazione del suo Genoa:

“Bel Genoa, soprattutto nel primo tempo. Sono contento perché abbiamo messo in campo una grande compattezza e siamo stati pericolosi. Poi è venuta fuori la Fiorentina e siamo stati bravi a soffrire, peccato non averla chiusa e aver preso gol un minuto e venticinque secondi dopo la fine del recupero. Ripartiamo da qui, vendere cara la pelle era il primo passo, ci siamo riusciti con grande abnegazione. Costruiremo su questa partita il nostro prossimo futuro. C’era rabbia e delusione nello spogliatoio, avevamo bisogno di due punti in più ma dobbiamo voltare pagina perché sabato c’è la Juve. Avere uomini da inserire come Destro e Pjaca è fondamentale, posso mettere in campo quelli che stanno meglio”.

