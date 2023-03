Maggio: “Dodò grande prospetto. Fiorentina? Merita di più”

L'ex difensore della Fiorentina, Christian Maggio, è intervenuto a Viola su RTV38 per parlare della stagione dei viola: "La Fiorentina meriterebbe molto di più in campionato. Italiano è un allenatore giovane, bravo e con moltissime idee. La Conference porta via qualche energia, ma adesso è arrivata la continuità. Questo cammino è importante e la società si vede che lavora a modo per far crescere la squadra. Le nove partite da giocare in un mese non sono sicuramente una cosa semplice da gestire. Il lavoro dell'allenatore sarà fondamentale".