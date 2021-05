L’opinione: “Vlahovic completo. Prandelli? Squadra non era pronta per difesa a 4”

Massimo Drago, ex allenatore del Crotone, è rimasto stupito da Vlahovic. Ma non dai problemi della Fiorentina

Ex allenatore del Crotone e profondo conoscitore della piazza pitagorica, Massimo Drago ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Purtroppo siamo partiti male ed entrati in un vortice negativo che non ha dato chance di poterci salvare. Fa specie che avendo un giocatore come Simy si retroceda in malo modo, le pecche sono state soprattutto difensive visto che si è subito 90 gol, un record negativo della storia della Serie A. L'esplosione di Vlahovic? Non lo conoscevo, ho visto qualche partita e credo possa diventare un grandissimo campione. E' un giocatore fisico, determinato, dà tutto sé stesso in campo e spero che la Fiorentina possa continuare con lui. Oltre che prolifico in zona gol fa giocare bene la squadra, tiene impegnata la linea difensiva ed è un giocatore di grandissima prospettiva".