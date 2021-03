L’opinione: “Da quando c’è Commisso la Fiorentina non ha iniziato un progetto”

Le dimissioni di Cesare Prandelli continuano a tenere banco a Firenze. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Immagino che Prandelli abbia avuto difficoltà a gestire la pressione. La sua passione per la Fiorentina gli ha trasmesso un forte stress, se fosse altro ci vuole ancora più rispetto per l’uomo. Quando un uomo decide di fare un passo indietro mettendo se stesso in vetrina e non gli altri ha diritto a massimo rispetto. Poi magari ci possono essere anche altre ragioni sotto ma non sono così importanti in questo momento. Iachini? Torna a Firenze l’allenatore che può servire per questo pezzo di presente. Alla Fiorentina ora si chiede di togliersi con velocità dalla zona calda. Dalla situazione Prandelli c’è un insegnamento anche per la società. Il ciclo di Commisso fatica a prendere forma e sono state fatte delle scelte sbagliate, nella nuova gestione americana la Fiorentina non ha ancora iniziato un percorso. Firenze ha tutto per poter essere protagonista nella parte alta della classifica, ma c’è bisogno di fare calcio nella maniera giusta