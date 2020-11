Lo Monaco: “Fiorentina difetta in programmazione. Prandelli può rilanciare se stesso e club”

Pietro Lo Monaco, consigliere federale e dirigente sportivo, ha parlato a TMW Radio della Fiorentina: “I tanti allenatori presuppongono un pizzico di confusione. Mi sembra che Commisso sia abbastanza vulcanico, che si aspettasse tutto e subito, o almeno di far bene dall’inizio. Programmare con delle idee e dei traguardi ben precisi è una cosa che ha fatto difetto alla Fiorentina. Prandelli è tra i più preparati allenatori d’Italia, anche se negli ultimi anni non gli è andata benissimo. Ma rimane un tecnico di spessore che può ridare slancio alla Fiorentina. Anzi, può essere l’occasione per rilanciare se stesso e le ambizioni della Fiorentina”.

LEGGI ANCHE – Prandelli-Fiorentina, 10 anni dopo: Milenkovic alla Ufo, ma manca un Liverani. E chi come Toni-Mutu?