LIVE – Italiano: “Saponara straordinario. Castro non ci sarà, su Gonzalez…”

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani affronterà i Campioni d'Italia dell'Inter al Franchi. Si tratta di un importantissimo esame per la squadra Viola che viene da una striscia di tre vittorie consecutive. Vincenzo Italiano interverrà nella consueta conferenza stampa della vigilia il cui inizio è previsto per le ore 16. Segui con noi su questa pagina le parole del tecnico gigliato:

Saponara giocherà?

"Diciamo che sto valutando la sua prestazione che è stata grandiosa. Tutti sanno che chi subentra può determinare ed essere un valore aggiunta. La stima c'è sempre stata e lui sa cosa può dare. Lo spirito deve essere quello che ha mostrato come da lui così da tutti quelli che sono entrati. Poi se segni e fai assist tutti ringraziano. Per domani, vediamo."

Fiorentina dopo 4 giornate come match di cartello?

"Non mi aspettavo sicuramente questo avvio così importante anche se ci speravo. Essere a questo punto mi rende felice. In questo momento stiamo facendo vedere di essere una squadra, mi auguro che questo spirito ci accompagni per lunghi tratti. IL fatto che sia una gara importante significa che ci siamo guadagnati attenzione. Questo ci rende orgogliosi. Dobbiamo farci trovar pronti."

Che dovrà temere la Fiorentina?

"Dell'Inter dobbiamo temere tutto. Una squadra che vince come a Bologna significa che sta bene. Squadra concreta e con cinismo esagerato. Ma la Fiorentina può metterli in difficoltà. Ma dobbiamo entrare in campo concentrati o ci puniranno. La partita richiede grande attenzione. L'Inter gioca a viso aperto così come la Fiorentina"

Inter come esame di maturità?

"Il Genoa era la prima gara di un tour de force e superarlo era il nostro obiettivo. Questa gara è la più difficile per il valore dell'avversario ed è un esame difficile da preparare in un solo allenamento, cosa non bella. Loro hanno tante qualità e forse servivano 7 giorni, dobbiamo essere bravi anche in questo. Se superiamo questo esame stiamo iniziando ad essere un team importante."

Cosa dire alla piazza dopo anni difficili?

"Siamo tutti contenti, dalla società a al gruppo. La squadra è dentro tutto ciò che si fa, si preparano i match con attenzione, questo è bello. Sarebbe stupido mollare e non aver più quest'entusiasmo. I complimenti ci rendono felici e parliamo solo di 4 giornate. Ai ragazzi ho detto che mancano 31 punti al primo obiettivo, che noi dobbiamo guardare. Col lavoro possiamo maturare e migliorare. Fin qui ciò che abbiam fatto vedere è il lavoro fatto dal ritiro e non bisogna mollare."

Ruolo di Pulgar?

"Giocatore che mi sorprende, ha qualità e grande senso tattico. Del suo inizio sono contento, a Genova è sceso in campo perché la sua qualità poteva darci una mano e ha fatto una grande gara. Può dare ancora di più, magari arrivando di più al tiro. Sono contento di lui e anche Erick non può e non deve mollare. Anche lui ha fatto parte di un momento non esaltante di questa squadra e deve guardare al futuro con entusiasmo."

Sulla spinta che può dare il Franchi

"Dopo un anno e mezzo mi ha stupito ciò che Roma ha dato alla sua squadra nella prima giornata. Anche Firenze può essere un valore aggiunto e mi auguro che vengano in tantissimi. Spero che si assista ad una grande prestazione. A Firenze basta sudare la maglia ed onorarla per farsi apprezzare dalla gente. Poi se arrivano i punti arrivano anche gli attestati."

Cosa manca alla squadra?

"L'allenatore deve essere veloce a far comprendere il suo pensiero. Mi piacerebbe vedere più concretezza negli ultimi 20 metri. Dietro possiamo essere più compatti e in mediana la palla può viaggiare più veloce. Ma dobbiamo migliorare match dopo match, non finirò mai di ripeterlo. Nelle prime 4 giornate, però, abbiamo mostrato la nostra identità. Mi piace lo spirito messo in campo, la strada è quella giusta. ANche le prime in Europa cercano di migliorarsi, figuriamoci noi."

Nico Gonzalez e Castrovilli?

"Gaetano non ci sarà, l'ho sentito e torna domani, ma non è nulla di grave. Gonzalez ha avuto un problemino all'adduttore. Vedremo se lo avremo al 100%, siamo tanti e tutti sul pezzo. Chiunque scenderà in campo farà ciò che chiedo."

Benassi terzino col Genoa?

"Venuti è out, Odriozola in settimana aveva avuto un problemino ed era a rischio anche lui. L'alternativa può essere un Benassi applicato e concentrato può farlo perché la partita richiedeva un giocatore di qualità in quel momento. Odriozola deve gestire di più le energie, spende tanto. Quei 15 minuti mi hanno reso felice, complimenti a lui che si sta mettendo a disposizione."

