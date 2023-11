Brekalo: “Non scordiamoci un dettaglio dell’andata. Ci alleniamo molto sui tiri”

PROBLEMI SOTTO PORTA - "L'unica cosa che posso fare è lavorare di più dopo gli allenamenti. Io ma anche gli altri attaccanti, rimaniamo col mister e alcuni collaboratori per calciare verso la porta. In futuro faremo meglio".

CONCORRENZA - "Qui ce n'è tanta, ma ti può solo spingere avanti come professionista. E' sicuro che quando stai bene e giochi bene hai più spazio, così funziona il calcio e per me che sono un calciatore è normale. Spero di aiutare ancora la squadra a vincere".

TORNEO - "Quest'anno abbiamo un'altra opportunità per arrivare fino in fondo, spero che domani possiamo guadagnarci il primo posto nel girone che vorrebbe dire un paio di partite in meno da giocare a febbraio".

