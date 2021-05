L’ex Bologna: “La Fiorentina ha motivazioni, faranno la differenza”

Ovviamente è Vlahovic il nome indicato tra quelli che farebbero comodo ai rossoblu

L'ex calciatore del Bologna Giuseppe Anaclerio , ospite a Sportoday su èTv, ha analizzato la partita in programma domani. Ecco le sue parole, riportate da Tuttobolognaweb:

"Il ritiro della Fiorentina dimostra quanto sarà una partita delicata. Sarà una gara complicata, in cui le motivazioni faranno la differenza. I viola le hanno, ma anche i rossoblù devono averne: l'obiettivo è chiudere il discorso salvezza e vincere il più possibile nei restanti match. Il giocatore che ruberei alla Fiorentina? E' scontato, Vlahovic. Sia perché è il giocatore più chiacchierato dei viola sia perché al Bologna manca proprio quella figura li. Ma credo che sia inarrivabile per le casse dei rossoblù in estate".