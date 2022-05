Leandro: “Cabral può migliorare in viola. Con Pedro serviva più pazienza”

Leandro Amaral, ex attaccante viola, è tornato a parlare e ha commentato sia il suo passato a Firenze che la situazione di alcuni sui connazionali brasiliani nell’attuale Fiorentina

"Ricordi in viola? Sono tanti, quello legato alla Coppa Italia del 2001 è il più importante, visto che è stata un’esperienza vittoriosa. È un trofeo che la Fiorentina è tornata a vincere dopo tanto tempo. Ricordo che c’era lo stadio pieno e dopo il fischio dell'arbitro scoppio la festa. Ero contento di aver contribuito a vincere un trofeo così importante per la storia della Fiorentina. L’Italia, la Fiorentina e Firenze sono rimaste impresse dentro di me e nella vita della mia famiglia. Da 10 anni vivo negli Stati Uniti ma la Fiorentina è sempre nel mio cuore, anche oggi. Cabral? È un giocatore di buona qualità, si muove bene e ha tutto per migliorare nella Fiorentina. Igor? L'ho seguito ma non così bene per dare un giudizio. Quando i brasiliani arrivano in Serie A, arrivano spesso da squadre importanti del Brasile e hanno di conseguenza qualità per giocare. L’esperienza fiorentina di Pedro? Con lui ci voleva più pazienza, avrebbe potuto fare bene. A volte devo dire che i brasiliani vogliono giocare subito e se non giocano dall'inizio vogliono subito tornare in Brasile. Ha perso una grande opportunità in una squadra come la Fiorentina. Saluto ai tifosi? Ho sempre dato il massimo per questa squadra, a cui sono molto legato a loro, il messaggio che gli mando è semplice: forza viola!".