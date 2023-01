Le formazioni di Fiorentina-Sassuolo: Italiano sorprende ancora, confermato Bianco

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano sorprende ancora tutti e contro il Sassuolo lascia in panchina sia Dodò che Lucas Martinez Quarta in difesa, ma anche Sofyan Amrabat a centrocampo. Probabilmente il marocchino non è ancora al 100% dopo il Mondiale. In difesa torna Nikola Milenkovic, ma anche Lorenzo Venuti sull'out destro, e viene confermato Igor sul centro-sinistra. Riecco anche Jack Bonaventura come trequartista, mentre nel mezzo vedremo di nuovo la coppia Bianco-Duncan.