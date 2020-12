Lazio, si teme un lungo stop per Fares: salterà la Fiorentina. Emergenza sugli esterni

Da inizio campionato la Lazio continua a trascinarsi dietro l’emergenza sulle fasce. Dallo scorso febbraio la formazione biancoceleste ha iniziato a fare a meno del capitano Senad Lulic che si è operato alla caviglia. La scorsa estate la dirigenza si è assicurata il cartellino di Mohamed Fares dalla SPAL per sopperire alla mancanza dell’esterno bosniaco, ma a quanto pare lui come unico rinforzo non basta. Tant’è che, stando a quanto riportato dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport, il laterale mancino potrebbe stare fuori almeno un mese. I suoi problemi muscolari sarebbero più seri del previsto e per questo starebbe lavorando già da ora per tornare a disposizione il prima possibile. A questo punto a mister Simone Inzaghi come esterni ha disposizione solo Manuel Lazzari e Adam Marusic. Il giocatore, secondo il quotidiano, potrebbe saltare anche la gara di gennaio contro la Fiorentina.

