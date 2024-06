La Roma “regala” Belotti: i giallorossi pronti a tutto per cedere l’attaccante

Andrea Belotti, dopo 6 mesi deludenti a Firenze, ha fatto ritorno alla Roma. L'attaccante ex Torino non ha trovato il suo rilancio con la Fiorentina e adesso la Roma dovrà trovare una soluzione per l'attaccante. Belotti non rientra nei piani di De Rossi e i suoi quasi 3 milioni di stipendio complicano non poco i piani finanziari dei giallorossi.