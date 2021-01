La probabile formazione: sorpresa Callejon. Prandelli verso il cambio di modulo?

Dal Centro Sportivo arrivano alcune novità riguardo le ultime di formazione verso Fiorentina-Cagliari. Come riporta Radio Bruno, sarà molto difficile vedere Franck Ribery della partita e la sua convocazione è stata “preventiva”. Nella mattinata di domani l’ultimo provino darà il verdetto riguardo la sua presenza ma se non sarà al 100%, l’ex Bayern non verrà rischiato nemmeno per la panchina.

Per la sostituzione del francese, si aprono dunque due opzioni: la prima è la conferma del 3-5-2 con Valentin Eysseric al posto del n° 7 come partner di Vlahovic. L’altra porta a sorpresa a Josè Maria Callejon e ad un cambio di modulo ad hoc per far rendere al meglio lo spagnolo. Prandelli schiererebbe così la Fiorentina con il 3-4-2-1, con Bonaventura e l’ex Napoli sulla trequarti e un centrocampo a due composto da Borja Valero e Amrabat. Dietro tornano Caceres e Milenkovic, con la conferma di Igor come centrale di sinistra.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Callejon, Bonaventura; Vlahovic.

