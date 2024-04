La Fiorentina non vola in tv, è la regina delle semifinali meno viste

Se la Fiorentina ieri in campo volava non si può dire lo stesso degli ascolti televisivi. E non è la prima volta negli ultimi anni

Se in campo la Fiorentina ieri ha sfoderato una prestazione di rara intensità in tv i viola non sembrano aver bucato lo schermo. La semifinale di ieri vedeva contrapposte due realtà con un bacino di utenza minore rispetto alle classiche Milan, Inter, Roma o Napoli. Calcio e Finanza ha pubblicato i dati di ieri sera. La gara trasmessa sulle reti Mediaset è stata la terzultima semifinale in termini di ascolti, battuta solo da Udinese-Roma del 2010 e proprio da Cremonese-Fiorentina del 2023. Analizzando meglio i dati si può notare come i viola siano ricorrenti nella lista. Nelle 10 semifinali meno viste i viola sono stati protagonisti in 5 di queste. Gli spettatori sono stati 2milioni e 700mila. Mentre lo share è stato del 13%, anche qui un dato non eccezionale