Kouame, contro l’Inter per ritrovare il sorriso perduto. E il mercato va in ghiacciaia

Ricordate il giorno in cui si presentò come nuovo giocatore viola? Christian Kouame sorrideva, aveva una solarità contagiosa. Con quell’arma aveva combattuto il razzismo sui campi di provincia. E, fino a che l’umore è stato alto, niente lo ha fermato. Nemmeno l’infortunio al ginocchio che fece saltare il suo passaggio in Premier dal solito Genoa discount, pronto in ogni momento a vendere i suoi gioielli. “Se è andata così vuol dire che era destino” ha sempre commentato lui, accettando la sciagura come un monaco Zen e mettendo da parte l’ira e il rimorso che solitamente coglie i più giovani in questi casi.

Malgrado una stagione complessa, Christian ha tanti estimatori. Su tutti il Verona ed il Torino (i dettagli della proposta). Ma all’interno della società è crescente il partito di coloro che vorrebbero puntare ancora su di lui. Del resto lasciarlo andare equivarrebbe a bocciare l’operazione. Acquistato infortunato, la Fiorentina lo ha rimesso in salute e se lo è goduto poco. E’ davvero la scelta migliore venderlo adesso, prima di vederlo all’opera con più continuità? Prandelli inizialmente lo riteneva una seconda punta, adesso ha corretto il tiro spiegando che è troppo simile a Vlahovic per giocare con lui.

Domani pomeriggio contro l’Inter toccherà a lui. “Se giocherà sarà perchè se l’è meritato” ha ammesso l’allenatore in conferenza stampa. Da prima punta, mobile com’è nella sua natura. All’Inter è passato nelle giovanili, nella sfida di campionato ha segnato il suo primo e fin qui unico gol stagionale. Chissà, a volte un incrocio col destino e un’opportunità nel presente possono bastare per gettare le basi verso un futuro migliore.