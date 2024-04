Kopic: “Non vorrei giocare contro Dodò. Ecco la chiave della partita”

"Ci aspettiamo una partita simile all'andata, probabilmente avranno loro tanto possesso palla. Dobbiamo essere più pericolosi e metterli in difficoltà. Ho visto quelllo a cui ci siamo preparati prima della partita. La Fiorentina è davvero forte sul pallone, abbiamo visto la gara con la Juve. Abbiamo visto il dato sul possesso e abbiamo aspettato. Non vedo l'ora di giocare, e spero che riusciremo a combattere e passare. Ho giocato delle partite in Champions, ma questo è un quarto di finale. Penso che questa settimana sia importante. La vittoria con lo Slavia ci ha dato fiducia, ma loro sono favoriti "

"Io mi aspetto un'atmosfera vivace. Mi ricordo 15 anni fa quando vidi una partita dove abbiamo perso in Italia. Segnare per primi sarebbe ideale, se vogliamo passare dobbiamo segnare. Credo che si tratterà di come andremo in contropiede, non farci rubare subito la palla. Bonaventura noi l'abbiamo visto, e lui è veramente bravo. Inoltre c'è Dodò, e non vorrei giocare contro di lui"