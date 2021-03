Kokorin, l’opinione: “In area è un fenomeno, ma deve sentire fiducia”

Il preparatore atletico Massimo Ugolini ha parlato di Sasha Kokorin, che ha incrociato durante l’esperienza allo Zenit San Pietroburgo, a TMW Radio: “In area di rigore è un fenomeno, però se arrivi da un mese di inattività e subentri in una squadra che sta giocando da tempo il campionato, fai fatica a inserirti. E poi c’è la barriera linguistica. Sul lato tecnico il suo valore non è in discussione. Lui è un ragazzo che ha bisogno di sentire fiducia, è sì aperto ma solo se vede che fa parte del progetto. Bisognerà coinvolgerlo anche per proteggere l’investimento”.

