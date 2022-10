Kokorin fallisce un rigore, ma l’Aris vince lo stesso

L'ARIS Limassol si è imposto in trasferta questo pomeriggio, 2-1 contro il Doxa, terz'ultimo in classifica. Un risultato positivo, nonostante la serata non indimenticabile per Kokorin. Sasha, infatti, ha fallito un rigore al 52° minuto, quando il punteggio era ancora fermo sull'1-1. Il centravanti russo è stato poi sostituito all'80° minuto. La compagine biancoverde mantiene il secondo posto in classifica nel campionato cipriota, a -2 dalla capolista Paphos.