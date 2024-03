Kayode: “Non siamo riusciti a concretizzare, potevamo fare meglio”

Ai canali ufficiali di ACF , Michael Kayode ha commentato così il pareggio di Torino: "Speravamo di portare i tre punti a casa, col Torino non è facile giocare ma comunque l'importante era portare qualcosa a casa. Non siamo riusciti a concretizzare, ma loro nonostante l'uomo in meno non era facile perché si sono chiusi tanto. La mia partita? L'ho vissuta discretamente bene, potevo fare meglio in alcuni aspetti ma oggi va bene così. Giovedì sarà importantissima, riparte la Conference e cerchiamo di far risultato. Pensiamo partita dopo partita, ascoltando ciò che ci dice il mister".