Kayode, gol e sirene di mercato. La Fiorentina ha già un’idea del prezzo

La stagione di Kayode non sta passando sotto traccia. E le sirene di mercato, dopo il gol di ieri, certamente non diminuiscono

Serata da ricordare per Michael Kayode. Il terzino viola corona la sua stagione da esordiente con un gol pesante. Ma non è da ieri che alcune squadre lo hanno messo nel mirino. Calciomercato.com infatti sottolinea come l'Arsenal ormai lo stia seguendo da mesi. Il rinnovo di contratto fino al 2028 è servito proprio per blindare il ragazzo. Ma in estate con un'offerta giusta potrebbero esserci delle valutazioni, la cifra sarebbe di 12-15 milioni.