Juric, nel mirino la Fiorentina: “Non va perso lo spirito, ci prepareremo al meglio”

L’allenatore del Verona Ivan Juric, dopo la sconfitta contro la Sampdoria, si è già proiettato alla partita contro la Fiorentina, club che la scorsa estate lo aveva corteggiato:

Nelle ultime partite abbiamo fatto benissimo, cambiando tanto e adattandoci con successo a seconda delle situazioni, non abbiamo visto il miglior Verona. Ora servono lavoro, umiltà e concentrazione. Mi dispiace anche per l’episodio dell’espulsione di Baràk, perdiamo un giocatore importante. Dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi, perché ultimamente hanno disputato partite memorabili, ma c’è ancora tanto da lavorare. A loro voglio dire di continuare a lavorare con umiltà e serenità, perché sono un’ottima squadra. Le prossime sfide contro Fiorentina e Inter? Lo spirito giusto, quello che ci ha portato fino a qui, non si deve mai perdere. Adesso prepariamo al meglio i prossimi incontri, mantenendo la serenità e lo spirito giusto per proseguire al meglio sulla nostra strada.