Jacobelli: “Per fortuna Kouame è rimasto. Dopo stop ci sarà un’altra viola”

"La Fiorentina sta ritrovando progressivamente se stessa. Alla ripresa del campionato vedremo un'altra Fiorentina. A metà novembre la viola sarà la squadra che avrà giocato il maggior numero di partite dato che ha giocato anche i playoff di Conference. È stata fondamentale la vittoria contro il Verona perché poteva portare a una crisi non vincere. Credo che d'ora in poi Italiano faccia delle scelte ben precise. La Fiorentina deve ritrovare se stessa a partire dalla scelta del portiere. Un conto è una rotazione limitata, un conto è cambiare dai 7 ai 9 giocatori da una partita all'altra"

"Jovic e Cabral dovrebbero essere le punte di riferimento. Se Italiano ha messo Kouame significa che loro non sono al top. Per fortuna che non è stato ceduto Kouame. Da Jovic mi aspettavo di più. La scarsa prolificità dell'attacco gigliato è uno dei problemi maggiori"

"Allegri esonerato comporterebbe 80 milioni di euro lordi. Per una società che in sede di CDA dichiarava un passivo di 250 milioni di euro non credo che sia possibile. Certo è che in questa pausa la Juventus dovrà riprendersi e ritrovarsi. La sensazione è quella di uno scollamento tra il tecnico e parte dello spogliatoio"