Jacobelli: “L’Atalanta non vuole cedere Gomez gratis. Lammers…”

Intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno, il giornalista di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato del Papu Gomez e di Sam Lammers, accostati anche alla Fiorentina:

Gomez? Offerte concrete non ne sono arrivate all’Atalanta. Il suo contratto termina il 30 giugno 2022, il club nerazzurro non intende cederlo a titolo gratuito. Dipenderà molto da cosa vorrà fare. La particolarità è che Gomez ha lo stesso procuratore di Gasperini. Penso che a fine carriera intenda vivere a Bergamo, ma non escludo la variante estera. In estate è arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita. E’ una situazione fluida.

Lammers? Bisogna vedere quali saranno le scelte di Gasperini. Difficile trovare spazio con Ilicic e Muriel. Se dovesse partire, lo farebbe con la formula del prestito.