Iuliano: “Tutti devono tifare per la Fiorentina. I risultati arriveranno”

"Tutta Italia deve far il tifo per la Fiorentina. Fiorentina a due facce? A me Italiano piace tantissimo, con una società forte e brava. Faccio le condoglianze per la scomparsa di Joe Barone. I risultati arriveranno, non serve la fretta. Adesso possiamo considerare la Fiorentina una grande società e una grande squadra. A Torino ha sofferto il primo tempo anche per il merito della Juventus. Poi è stata una bella partita. La vittoria della Juventus contro la Fiorentina vale 9 punti."